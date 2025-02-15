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Ожеледиця на дорогах Миколаївщини: міські служби перейшли на посилений режим роботи

Снігопад у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Снігопад у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Через негоду та ожеледицю дорожні служби Миколаєва перейшли на посилений режим роботи.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. 

Синоптики зазначили, що до кінця дня 15 лютого та протягом 16 лютого на дорогах Миколаївської області збережеться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту. 

— У суботу, 15 лютого, атмосферний фронт принесе в область опади у вигляді снігу з дощем. На дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, пориви до 15-20 м/с, що є небезпечним явищем. Температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів.

16 та 17 лютого опадів не очікується, але температура вдень буде від -5 до 0 градусів, а вночі – до -10 градусів. Вітер ослабне до 5-10 м/с, – розповіли в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Міські дорожні служби, зокрема КП «ЕЛУ Автодоріг», вже перейшли на чергування. Комбіновані посипальні машини та навантажувачі готові до обробки вулиць протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер підприємства стежить за ситуацією в режимі реального часу.

Також узгоджено з поліцією перелік найбільш проблемних ділянок доріг, де можуть утворюватися затори через негоду. Комунальні служби будуть приділяти підвищену увагу цим маршрутам.

Водіїв та пішоходів закликають дотримуватись правил дорожнього руху, бути обережними за кермом і на пішохідних переходах.

Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»
Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»
Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»
Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»
Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»
Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що у Миколаєві створили міський штаб для координації робіт з ліквідації снігових заметів, ожеледиці та інших стихійних явищ.

Раніше, Миколаївське комунальне підприємство «ЕЛУ автодоріг» відзвітувало про стовідсоткову готовність до зимових викликів на дорогах.

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