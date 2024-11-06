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У Миколаєві створять штаб для ліквідації наслідків негоди зимою: комунальники чергуватимуть цілодобово

Заметіль у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Заметіль у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві створили міський штаб для координації робіт з ліквідації снігових заметів, ожеледиці та інших стихійних явищ.

Відповідне розпорядження від 4 листопада підписав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Сніг з вулиць Миколаєва планують вивозити на спеціально відведене звалище біля села Мішково-Погорілове, щоб запобігти затопленню міських територій. Окрім цього, під час снігопадів патрульна поліція контролюватиме в’їзд великовантажного транспорту до міста, що дозволить зменшити затори та полегшити прибирання опадів.

Передбачено цілодобове чергування комунальних служб, а КП «ЕЛУ автодоріг» забезпечить безперервне очищення доріг від снігу та обробку їх протиожеледними матеріалами.

Міська влада передбачила надання допомоги людям похилого віку та малозабезпеченим сім’ям у разі ускладнення погодних умов. Водночас, міські служби стежитимуть за ситуацією на річках Південний Буг та Інгул, щоб уникнути можливих підтоплень.

КП «Миколаївські парки» та «Миколаївелектротранс» очищатимуть тротуари, зупинки громадського транспорту та трамвайні колії. Власників закладів торгівлі та громадського харчування зобов’язали забезпечити прибирання прилеглих територій, щоб гарантувати безпеку пішоходів.

Нагадаємо, що вночі у Миколаївській області синоптики прогнозують заморозки.

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