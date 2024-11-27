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В «ЕЛУ автодоріг» відзвітували про 100% готовності до погодних викликів у Миколаєві

В «ЕЛУ автодоріг» відзвітували про 100% готовності до зими. Фото: Миколаївська міська радаВ «ЕЛУ автодоріг» відзвітували про 100% готовності до зими. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївське комунальне підприємтсво «ЕЛУ автодоріг» відзвітувало про стовідсоткову готовність до зимових викликів на дорогах.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що повністю підготовили автопарк, заготовили необхідну кількість солі та піщано-сольової суміші, а також склали графіки чергування персоналу. На підприємстві обіцяють своєчасне та ефективне реагування на погодні умови.

«Ми заготовили біля 2,5 тисячі тонн солі та піщано-сольової суміші. Зазвичай нам цього вистачало на 100%. Якщо буде зима більш засніжена, то ми ще доготуємо суміш, у нас все для цього є», — запевнив директор «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко.

В «ЕЛУ автодоріг» відзвітували про 100% готовності до зими. Фото: Миколаївська міська радаВ «ЕЛУ автодоріг» відзвітували про 100% готовності до зими. Фото: Миколаївська міська рада

Разом з тим на підприємстві скаржаться на відсутність необхідної кількості водіїв. Більшість з них пішла до лав ЗСУ.

«Технічно до зими ми готові на 100%, по людях - десь на 70. Я розумію, що це наше складне завдання, але ми будемо намагатися з ним впоратися, аби не підвести містян», — повідомив директор підприємства.

В «ЕЛУ автодоріг» відзвітували про 100% готовності до зими. Фото: Миколаївська міська радаВ «ЕЛУ автодоріг» відзвітували про 100% готовності до зими. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповів «МикВісті» про те, що з початку повномасштабної війни Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття.

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