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На Херсонщині продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт: розклад

На Херсонщині функціонує мобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВАНа Херсонщині функціонує мобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВА

У Білозерському, Чорнобаївському та Музиківському громадах Херсонщини з 17 до 21 лютого працюватиме мобільний аптечний пункт, який надаватиме медикаменти та фармацевтичні послуги жителям 19 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Розклад роботи пересувної аптеки на наступний тиждень:

17 лютого:

  • Солдатське Білозерської громади — 10:00-10:30;
  • Правдине Білозерської громади — 11:00-11:30;
  • Таврійське Білозерської громади — 12:00-12:30;
  • Нова Зоря Білозерської громади — 13:00-13:30.

 18 лютого:

  • Грозове Білозерської громади — 10:00-10:30;
  • Паришеве Білозерської громади — 11:00-11:30;
  • Мирне Білозерської громади — 12:00-12:30;
  • Молодецьке Білозерської громади — 13:00-13:30.

19 лютого:

  • Надеждівка Білозерської громади — 10:00-10:30;
  • Знам’янка Білозерської громади — 11:00-11:30;
  • Зорівка Білозерської громади — 12:00-12:30.
  • Черешеньки Білозерської громади — 13:00-13:30.

20 лютого:

  • Благодатне Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;
  • Зелений Гай Чорнобаївської громади — 11:00-12:00;
  • Барвінок Чорнобаївської громади — 12:30-13:30.

21 лютого:

  • Клапая Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;
  • Крутий Яр Чорнобаївської громади — 11:00-11:30;
  • Мірошниківка Музиківської громади — 12:00-12:30;
  • Висунці Музиківської громади — 13:00-13:30.

У ОВА додали, що маршрут може коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в населених пунктах.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли Херсон та 19 населених пунктів області, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

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