На Херсонщині продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт: розклад
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- Анна Гакман
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23:06, 16 лютого, 2025
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У Білозерському, Чорнобаївському та Музиківському громадах Херсонщини з 17 до 21 лютого працюватиме мобільний аптечний пункт, який надаватиме медикаменти та фармацевтичні послуги жителям 19 населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
Розклад роботи пересувної аптеки на наступний тиждень:
17 лютого:
- Солдатське Білозерської громади — 10:00-10:30;
- Правдине Білозерської громади — 11:00-11:30;
- Таврійське Білозерської громади — 12:00-12:30;
- Нова Зоря Білозерської громади — 13:00-13:30.
18 лютого:
- Грозове Білозерської громади — 10:00-10:30;
- Паришеве Білозерської громади — 11:00-11:30;
- Мирне Білозерської громади — 12:00-12:30;
- Молодецьке Білозерської громади — 13:00-13:30.
19 лютого:
- Надеждівка Білозерської громади — 10:00-10:30;
- Знам’янка Білозерської громади — 11:00-11:30;
- Зорівка Білозерської громади — 12:00-12:30.
- Черешеньки Білозерської громади — 13:00-13:30.
20 лютого:
- Благодатне Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;
- Зелений Гай Чорнобаївської громади — 11:00-12:00;
- Барвінок Чорнобаївської громади — 12:30-13:30.
21 лютого:
- Клапая Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;
- Крутий Яр Чорнобаївської громади — 11:00-11:30;
- Мірошниківка Музиківської громади — 12:00-12:30;
- Висунці Музиківської громади — 13:00-13:30.
У ОВА додали, що маршрут може коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в населених пунктах.
Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли Херсон та 19 населених пунктів області, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
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