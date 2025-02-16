На Херсонщині продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт: розклад

На Херсонщині функціонує мобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВА

У Білозерському, Чорнобаївському та Музиківському громадах Херсонщини з 17 до 21 лютого працюватиме мобільний аптечний пункт, який надаватиме медикаменти та фармацевтичні послуги жителям 19 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Розклад роботи пересувної аптеки на наступний тиждень:

17 лютого:

Реклама

Солдатське Білозерської громади — 10:00-10:30;

Правдине Білозерської громади — 11:00-11:30;

Таврійське Білозерської громади — 12:00-12:30;

Нова Зоря Білозерської громади — 13:00-13:30.

18 лютого:

Грозове Білозерської громади — 10:00-10:30;

Паришеве Білозерської громади — 11:00-11:30;

Мирне Білозерської громади — 12:00-12:30;

Молодецьке Білозерської громади — 13:00-13:30.

19 лютого:

Надеждівка Білозерської громади — 10:00-10:30;

Знам’янка Білозерської громади — 11:00-11:30;

Зорівка Білозерської громади — 12:00-12:30.

Черешеньки Білозерської громади — 13:00-13:30.

20 лютого:

Благодатне Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;

Зелений Гай Чорнобаївської громади — 11:00-12:00;

Барвінок Чорнобаївської громади — 12:30-13:30.

21 лютого:

Клапая Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;

Крутий Яр Чорнобаївської громади — 11:00-11:30;

Мірошниківка Музиківської громади — 12:00-12:30;

Висунці Музиківської громади — 13:00-13:30.

У ОВА додали, що маршрут може коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в населених пунктах.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли Херсон та 19 населених пунктів області, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та автомобілі.