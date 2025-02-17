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На Одещині підозрюють неповнолітніх за пошкодження пам'ятних портретів на могилах військових

Пошкоджена могила на Одещині. Фото: Курісовська сільська рада/FacebookПошкоджена могила на Одещині. Фото: Курісовська сільська рада/Facebook

У Березівському районі Одеської області, 16 лютого, на місцевому кладовищі пошкодили пам'ятні портрети на могилах двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські встановили, що до вандалізму причетні двоє 13-річних місцевих хлопців. Неповнолітні вчинили наругу над похованнями, коли бешкетували на цвинтарі. Сім’ї цих підлітків перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють усі обставини наруги, зокрема суму матеріальних збитків, яких зазнали рідні загиблих.

Також суд розглядатиме питання щодо притягнення батьків хлопців відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками обов'язків із виховання дітей». Їм може загрожувати штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень.

Нагадаємо, у Києві на майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фотографії загиблих. Поліціянти вже затримали його.

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