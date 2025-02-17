Росіяни поширили відео розстрілу українських військовополонених, — Лубінець
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- Даріна Мельничук
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17:55, 17 лютого, 2025
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на ймовірний розстріл полонених захисників України російськими військовими.
Відповідний допис він опублікував у телеграм-каналі.
За його словами, РФ поширює відео, де чути наказ російських солдат про розстріл українських військовополонених. Дмитро Лубінець підкреслює, що страти українців у полоні є свідомою тактикою Росії.
«Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі», — пише він.
Нагадаємо, у Донецькій області, 3 січня, російські військові, ймовірно, розстріляли трьох українських військовополонених.
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