Росіяни поширили відео розстрілу українських військовополонених, — Лубінець

Росіяни поширили відео розстрілу українських військовополонених. Ілюстраційне фото: УНІАН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на ймовірний розстріл полонених захисників України російськими військовими.

Відповідний допис він опублікував у телеграм-каналі.

За його словами, РФ поширює відео, де чути наказ російських солдат про розстріл українських військовополонених. Дмитро Лубінець підкреслює, що страти українців у полоні є свідомою тактикою Росії.

«Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі», — пише він.

Нагадаємо, у Донецькій області, 3 січня, російські військові, ймовірно, розстріляли трьох українських військовополонених.