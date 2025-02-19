На Миколаївщині ППО збила «Шахед», — ОВА
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:55, 19 лютого, 2025
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У ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу «Shahed 131/136»над Миколаївською областю.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.
Окрім цього, 18 лютого російські війська продовжили атаки дронами-камікадзе:
- о 7:55 дрон FPV вдарив по Куцурубській громаді.
- о 14:48 ворожий FPV-дрон атакував місто Очаків.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, під вечір 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.
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