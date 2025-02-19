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На Миколаївщині ППО збила «Шахед», — ОВА

У ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу «Shahed 131/136»над Миколаївською областю.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.

Окрім цього, 18 лютого російські війська продовжили атаки дронами-камікадзе:

  • о 7:55 дрон FPV вдарив по Куцурубській громаді.
  • о 14:48 ворожий FPV-дрон атакував місто Очаків.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, під вечір 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.

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