Росіяни обстріляли вночі Одесу дронами: понад 500 будинків лишились без тепла та світла
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:55, 19 лютого, 2025
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Вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Станом на ранок 500 багатоповерхівок залишилися без світла і тепла.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Зазначимо, що пошкоджень зазнав 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок, будівля поліклініки та кілька автівок. Відомо про 4 постраждалих, серед яких одна дитина.
Район, що зазнав атаки, один із найбільш густонаселених районів міста, де живе близько 250 тисяч людей. Без світла та опалення, крім будинків, 14 шкіл і 13 дитсадків. Також сильно пошкоджені дитяча поліклініка та дитсадок.
Нагадаємо, у ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу Shahed 131/136 над Миколаївською областю.
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