Росіяни обстріляли вночі Одесу дронами: понад 500 будинків лишились без тепла та світла

Вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Станом на ранок 500 багатоповерхівок залишилися без світла і тепла.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Зазначимо, що пошкоджень зазнав 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок, будівля поліклініки та кілька автівок. Відомо про 4 постраждалих, серед яких одна дитина.

Наслідки обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: ДСНС Одещини Наслідки обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: ДСНС Одещини

Район, що зазнав атаки, один із найбільш густонаселених районів міста, де живе близько 250 тисяч людей. Без світла та опалення, крім будинків, 14 шкіл і 13 дитсадків. Також сильно пошкоджені дитяча поліклініка та дитсадок.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу Shahed 131/136 над Миколаївською областю.