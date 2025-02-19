В Україні зросла захворюваність на грип та ГРВІ: в 16 областях можуть ввести «локальний карантин»

В Україні можуть ввести «локальний карантин» через зріст захворюваність на грип та ГРВІ. Фото: Canva

За тиждень з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людини, із них 60% — діти. Через зростання захворюваності в 16 областях застосовують протиепідемічні заходи та можуть ввести «локальний карантин».

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

Зазначається, зростання захворюваності на ГРВІ сталось через циркуляцію вірусів грипу в 21 регіоні країни. Також прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусом.

«В 16 областях через зростання захворюваності частково впроваджують протиепідемічні заходи. У регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) можуть застосовувати «локальний карантин», — йдеться повідомленні.

Зокрема йдеться про Хмельницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську, Черкаську та Чернівецьку областях, а також Вінницьку, Київську, Львівську, Кіровоградську, Одеську, Полтавську та Сумську області.

У цих регіонах можуть запровадити дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи — щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.

Також додали, що найдієвіший спосіб для профілактики грипу та COVID-19 — це щорічна вакцинація. Проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Вакцина проти грипу доступна в аптеках — станом на 16 лютого проти грипу вакцинувалися 109 913 людей.

Нагадаємо, у січні 2025 року на Миколаївщині зареєстрували 37 нових випадків ВІЛ-інфекції. У восьми пацієнтів хвороба вже перейшла у стадію СНІД, а п’ятеро людей померли від ускладнень, спричинених вірусом.