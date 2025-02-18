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На Миколаївщині за січень виявили 37 нових випадків ВІЛ-інфекції: 5 пацієнтів померли

Соціальна робітниця проводить тест на ВІЛ. Фото: СуспільнеСоціальна робітниця проводить тест на ВІЛ. Фото: Суспільне

У січні 2025 року на Миколаївщині зареєстрували 37 нових випадків ВІЛ-інфекції. У восьми пацієнтів хвороба вже перейшла у стадію СНІД, а п’ятеро людей померли від ускладнень, спричинених вірусом.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, 29 людей інфікувалися статевим шляхом, четверо — через ін’єкційне введення наркотиків, ще у чотирьох шлях зараження не визначений.

Медики наголошують на важливості регулярного тестування, яке дозволяє своєчасно виявити ВІЛ та розпочати лікування, що пригнічує вірус і запобігає розвитку СНІДу.

Як зазначили у відомстві, для жителів області працюватиме мобільна амбулаторія, де всі охочі зможуть безкоштовно пройти тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити та інші небезпечні захворювання.

Мобільна амбулаторія, де можна буде пройти безкоштовне тестування. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗМобільна амбулаторія, де можна буде пройти безкоштовне тестування. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
Мобільна амбулаторія, де можна буде пройти безкоштовне тестування. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗМобільна амбулаторія, де можна буде пройти безкоштовне тестування. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Раніше повідомлялось, що Миколаївська область посідає четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Наразі в регіоні на обліку перебуває понад сім тисяч пацієнтів. 

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