В Одесі затримали лікарку за вимагання хабара у військового. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі підозрюють лікарку приватної клініки, яка пропонувала військовому за 4,5 тисячі доларів отримати звільнення від служби, однак чоловік мав право на демобілізацію без її послуг.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідство встановило, що військовий, перебуваючи в лікарні звернувся до 48-річної лікарки-невролога, щоб отримати консультації. Однак, замість того, щоб надати пацієнту рекомендації щодо лікування, жінка запропонувала йому демобілізацію за станом здоров'я.

«Лікарка цинічно скористалася тим, що чоловік дійсно мав проблеми зі здоров'ям і законні підстави для звільнення. Набиваючи собі ціну, вона переконала військового, що його хвороба недостатня для демобілізації. Проте за 4500 доларів погодилась вирішити проблему», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3 тисячі доларів військовослужбовець мав сплатити одразу, а ще 1,5 тисячі доларів — після завершення лікування. Жінка обіцяла вплинути на медпрацівників і членів військово-лікарської комісії, аби чоловік отримав висновок про непридатність.

В Одесі лікарка вимагала хабар у військового. Фото: Одеська обласна прокуратура

Лікарку затримали у службовому кабінеті, коли вона отримувала першу частину оплати. Правоохоронці повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує увʼязнення до 8 років.

Нагадаємо, офіцера Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) і його спільника затримали за вимагання грошей з сімей військовозобов'язаних.