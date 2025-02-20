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Росіяни обстріляли Миколаївщину: є пошкодження

Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»

Минулої доби, 19 лютого, російська армія з артилерії пʼять разів обстрілювала Куцурубськугромаду. Унаслідок одного з обстрілів у селі Куцуруб пошкоджені два житлові будинки.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.

Також о 09:21 росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади. Через дві хвилини з тактичної авіації завдали ракетного удару по Миколаївському району. Постраждалих та руйнувань немає.

Близько 16:07 росіяни атакували Миколаївський район безпілотником, ймовірно, реактивного типу. Після падіння на території промислового об’єкта вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Люди не постраждали.

Крім того, у ніч на 20 лютого українські сили ППО знищили один російський безпілотник «Shahed 131/136» на Миколаївщині.

Нагадаємо, що вночі 19 лютого ППО знищила один російський Shahed 131/136 над Миколаївською областю.

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