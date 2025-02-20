Росіяни обстріляли Миколаївщину: є пошкодження
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- Марія Хаміцевич
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8:20, 20 лютого, 2025
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Минулої доби, 19 лютого, російська армія з артилерії пʼять разів обстрілювала Куцурубськугромаду. Унаслідок одного з обстрілів у селі Куцуруб пошкоджені два житлові будинки.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.
Також о 09:21 росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади. Через дві хвилини з тактичної авіації завдали ракетного удару по Миколаївському району. Постраждалих та руйнувань немає.
Близько 16:07 росіяни атакували Миколаївський район безпілотником, ймовірно, реактивного типу. Після падіння на території промислового об’єкта вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Люди не постраждали.
Крім того, у ніч на 20 лютого українські сили ППО знищили один російський безпілотник «Shahed 131/136» на Миколаївщині.
Нагадаємо, що вночі 19 лютого ППО знищила один російський Shahed 131/136 над Миколаївською областю.
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