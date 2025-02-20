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Російська авіація атакувала Херсон: є постраждалі, серед них діти

Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»

Уночі, 20 лютого, російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, влучивши КАБом в десятиповерхівку у Дніпровському районі. Внаслідок цього постраждали двоє дітей — 13-річні двійнята, хлопчик і дівчинка.

У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес, наразі вони перебувають під наглядом лікарів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Нині відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі», — зазначає Олександр Прокудін.

За його словами, через удар зруйновано пʼятнадцять квартир з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях вибило шибки.

Також близько 23:40 19 лютого російська армія обстріляла Центральний район Херсона з артилерії. Внаслідок атаки поранення отримав 47-річний чоловік. Медики діагностували у нього вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і поранення ніг, пише Олександр Прокудін.

Згодом голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про ще двох постраждалих внаслідок нічного удару. 60-річний чоловік отримав садна на чолі, а 36-річний — акубаротравму.

За попередніми даними, під завалами може перебувати мати поранених дітей. Рятувальники продовжують розбір завалів, щоб встановити її місцезнаходження.

Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»
Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»
Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»
Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»
Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»
Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»
Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»Удар по Херсону 20 лютого, фото: «МОСТ»

Нагадаємо, що 19 лютого російська армія з артилерії пʼять разів обстрілювала Куцурубську громаду Миколаївщини. Унаслідок одного з обстрілів у селі Куцуруб пошкоджені два житлові будинки.

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