У Миколаєві чоловіка засудили за зберігання гранати, яку він знайшов під час пошуків наркотиків

Вибухівка. Ілюстративне фото: Getty Images

Мешканець Миколаєва під час пошуків наркотичних «закладок» у лісосмузі натрапив на бойову гранату, яку забрав із собою. Суд визнав його винним, але звільнив від відбування покарання з випробуванням.

Про це йде мова у вироку Ленінського районного суду Миколаєва, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що 6 грудня 2024 року обвинувачений разом із товаришем шукав у лісосмузі «закладку» наркотиків поблизу кінологічного центру. Натомість натрапив на гранату Ф-1, яку забрав із собою. Приблизно через годину його затримали правоохоронці та вилучили боєприпас.

У ході судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся.

«Розумів, що зберігати гранату заборонено, будь-якого дозволу на зберігання зброї чи боєприпасів не має. Обвинувачений засудив свої дії, щиро кається у вчиненому, в майбутньому таких дій більше не вчинятиме», — говориться у документі.

Враховуючи, що чоловік раніше не був судимий, має стабільну роботу та щиро розкаявся, суд ухвалив рішення про звільнення його від відбування покарання з випробувальним строком у два роки. Також йому заборонено виїжджати за межі України без погодження органів пробації.

Окрім цього, суд зобов’язав засудженого сплатити понад 6,3 тисячі гривень за проведення вибухотехнічної експертизи. Зазначається, що гранату мали знищити.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе, тепер йому загрожує 5 років тюрми.