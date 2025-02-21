На Миколаївщині п’яний чоловік погрожував сусідці гранатою: його можуть засудити до 7 років тюрми
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- Світлана Іванченко
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23:09, 21 лютого, 2025
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У Первомайському районі нетверезий чоловік під час сварки погрожував сусідці гранатою. Жінка викликала поліцію, і тепер його можуть засудити до семи років тюрми.
Як повідомили у Нацполіції, під час затримання у чоловіка в кишені виявили бойову гранату Ф-1 у зібраному стані. Правоохоронці вилучили вибухонебезпечний предмет.
Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю.
Суд обрав для нього запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців із правом внесення застави. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до семи років тюрми.
Нагадаємо, мешканець Миколаєва під час пошуків наркотичних «закладок» у лісосмузі натрапив на бойову гранату, яку забрав із собою. Суд визнав його винним, але звільнив від відбування покарання з випробуванням.
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