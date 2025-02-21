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На Миколаївщині п’яний чоловік погрожував сусідці гранатою: його можуть засудити до 7 років тюрми

Поліцейський та підозрюваний, який погрожував сусідці гранатною в суді. Фото: НацполіціяПоліцейський та підозрюваний, який погрожував сусідці гранатою в суді. Фото: Нацполіція

У Первомайському районі нетверезий чоловік під час сварки погрожував сусідці гранатою. Жінка викликала поліцію, і тепер його можуть засудити до семи років тюрми.

Як повідомили у Нацполіції, під час затримання у чоловіка в кишені виявили бойову гранату Ф-1 у зібраному стані. Правоохоронці вилучили вибухонебезпечний предмет.

Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю.

Суд обрав для нього запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців із правом внесення застави. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до семи років тюрми.

Граната, якою чоловік погрожував сусідці на Миколаївщині. Фото: НацполіціяГраната, якою чоловік погрожував сусідці на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, мешканець Миколаєва під час пошуків наркотичних «закладок» у лісосмузі натрапив на бойову гранату, яку забрав із собою. Суд визнав його винним, але звільнив від відбування покарання з випробуванням.

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