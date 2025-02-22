Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

Наслідки авіаудару по Херсону, 20 лютого 2025 року. Фото: ДСНС

Минулої доби 21 лютого під російськими обстрілами та авіаударами опинилися 33 населені пункти Херсонщини. Через атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Як повідомити у Херсонській ОВА, війська РФ цілеспрямовано били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, 12 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Крім того, під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони збили один Shahed-131/136 над територією області.

Нагадаємо, уночі 20 лютого російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, влучивши КАБом в десятиповерхівку у Дніпровському районі.