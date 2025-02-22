ППО збили над Миколаївщиною 4 безпілотники

Українськими військовими ведеться протиповітряна робота. Ілюстративне фото: ukr.radio

У ніч на 22 лютого ППО збили над Миколаївщиною чотири безпілотники типу «Shahed 131/136». Минулої доби на території області обстрілів не було.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

«У ніч на 22 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби 21 лютого під російськими обстрілами та авіаударами опинилися 33 населені пункти Херсонщини. Через атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.