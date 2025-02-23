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Росіяни обстріляли житлові будинки на Миколаївщині дронами FPV, — ОВА

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Архівне фото: «МикВісті»

Впродовж доби 22 лютого російська армія кілька разів застосувала дрони типу FPV, атакувавши житлові будинки у Миколаївській області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Двічі під ворожі удари потрапила Куцурубська громада. За попередніми даними, постраждалих немає.

О 10:35 дрон-камікадзе атакував Галицинівську громаду, внаслідок чого пошкоджено три житлові будинки. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, у ніч на 23 лютого сили протиповітряної оборони знищили три ворожі безпілотники «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Нагадаємо, 22 лютого ППО збила над Миколаївщиною чотири безпілотники типу Shahed 131/136. Минулої доби на території області обстрілів не було. 

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