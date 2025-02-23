Росіяни обстріляли житлові будинки на Миколаївщині дронами FPV, — ОВА
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:30, 23 лютого, 2025
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Впродовж доби 22 лютого російська армія кілька разів застосувала дрони типу FPV, атакувавши житлові будинки у Миколаївській області.
Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Двічі під ворожі удари потрапила Куцурубська громада. За попередніми даними, постраждалих немає.
О 10:35 дрон-камікадзе атакував Галицинівську громаду, внаслідок чого пошкоджено три житлові будинки. Жертв та постраждалих немає.
Крім того, у ніч на 23 лютого сили протиповітряної оборони знищили три ворожі безпілотники «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.
Нагадаємо, 22 лютого ППО збила над Миколаївщиною чотири безпілотники типу Shahed 131/136. Минулої доби на території області обстрілів не було.
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