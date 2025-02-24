Через російську атаку на Миколаївщині пошкоджені будинки та авто: ППО збила шість «Шахедів»
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 24 лютого, 2025
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У Миколаївській області 23 лютого російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з ударів в селі Дмитрівка пошкоджені приватний будинок та автомобіль.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також о 15:30 російський дрон «FPV» атакував Галицинівську громаду. У селі Лупареве були пошкодженні два приватні будинки. Обійшлося без жертв.
Крім того, у ніч на 24 лютого сили протиповітряної оборони знищили шість ударних безпілотників «Shahed 131/136», які росіяни скерували на Миколаївщину.
Нагадаємо, що 22 лютого російська армія кілька разів застосувала дрони типу FPV, атакувавши житлові будинки у Миколаївській області.
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