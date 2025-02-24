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Через російську атаку на Миколаївщині пошкоджені будинки та авто: ППО збила шість «Шахедів»

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області 23 лютого російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з ударів в селі Дмитрівка пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також о 15:30 російський дрон «FPV» атакував Галицинівську громаду. У селі Лупареве були пошкодженні два приватні будинки. Обійшлося без жертв.

Крім того, у ніч на 24 лютого сили протиповітряної оборони знищили шість ударних безпілотників «Shahed 131/136», які росіяни скерували на Миколаївщину.

Нагадаємо, що 22 лютого російська армія кілька разів застосувала дрони типу FPV, атакувавши житлові будинки у Миколаївській області.

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