Сенат Румунії дозволив збивати російські дрони над країною

Сенат Румунії дозволив збивати дрони над країною. Ілюстраційне фото: ua.depositphotos.com

Сенат Румунії ухвалив законопроєкт, що регулює процедури, за якими румунська армія отримує право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни.

Про це повідомляє румунське медіа Digi24.

Зазначається, що один із законопроєктів дозволяє Збройним силам Румунії збивати дрони, які незаконно проникають у повітряний простір країни.

Тепер безпілотники, які залітатимуть у Румунію, можуть знищити або нейтралізувати, якщо військовими силами Румунії чи НАТО не вдасться «взяти під контроль» їхній політ.

Раніше на території Румунії регулярно залітали дрони, якими росіяни атакували Одещину. Зокрема в селищі Плауру, кілька разів знаходили уламки російських безпілотників.

Інший законопроєкт, який схвалили румунські сенатори, регулює проведення військових місій та і операцій на території Румунії в мирний час.

Обидва законопроєкти ще мають схвалити Палата депутатів (нижня палата парламенту) і підписати президент.

Нагадаємо, у Румунії під час пошуків елементів безпілотників, які впали минулого тижня, виявили фрагменти російських дронів в районі Чаталкіой повіту Тулча.