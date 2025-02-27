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США ще на рік продовжили санкції проти Росії через війну в Україні

США продовжили санкції проти Росії ще на рік. Ілюстративне фото: Getty ImagesСША продовжили санкції проти Росії ще на рік. Ілюстративне фото: Getty Images

США продовжили санкції проти Росії на рік через її військову агресію в Україні.

Про це йдеться в документі Білого дому, який передали в американський Федеральний реєстр.

У документі зазначено, що політика Росії щодо України «підриває демократичні процеси, загрожує її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності». 

Нагадаємо, Австралія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ. У повідомленні уряду країни зазначається, що нові санкції включають цільові фінансові заходи та заборону на поїздки для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій.

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