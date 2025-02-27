США ще на рік продовжили санкції проти Росії через війну в Україні
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- Анна Гакман
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19:50, 27 лютого, 2025
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США продовжили санкції проти Росії на рік через її військову агресію в Україні.
Про це йдеться в документі Білого дому, який передали в американський Федеральний реєстр.
У документі зазначено, що політика Росії щодо України «підриває демократичні процеси, загрожує її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності».
Нагадаємо, Австралія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ. У повідомленні уряду країни зазначається, що нові санкції включають цільові фінансові заходи та заборону на поїздки для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій.
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