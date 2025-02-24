Австралія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії

Австралія оголосила пакет санкцій проти РФ. Ілюстративне фото з Getty Images

Австралія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ.

У повідомленні уряду країни зазначається, що нові санкції включають цільові фінансові заходи та заборону на поїздки для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій.

Нові обмеження спрямовані на окупаційних «посадовців» у східній Україні та Криму, включаючи так званих міністрів, суддів і прокурорів, а також осіб, відповідальних за сексуальне насильство під час конфлікту та примусову депортацію українських дітей.

Санкції також стосуються осіб та організацій, які сприяють поглибленню військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, зокрема залучення північнокорейських військ до бойових дій.

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Уряд Австралії наголосив, що поглиблення російсько-північнокорейської військової співпраці є небезпечним розширенням російської війни з серйозними наслідками для безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Санкції також охоплюють оборонний, транспортний та фінансовий сектори Росії, а також тих, хто поширює дезінформацію з метою підриву України та урядів у всьому світі.

Загалом, Австралія ввела понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Крім того, Австралія виділила понад 1,5 мільярда доларів США на допомогу Україні, зокрема понад 1,3 мільярда доларів на військову підтримку, включаючи забезпечення «життєво важливим» обладнанням для бойових дій і навчання українців.

Нагадаємо, що 19 лютого Європейський союз погодив новий пакет санкцій проти Росії. Це 16-й пакет санкції з початку повномасштабного вторгнення РФ.