  • понеділок

    24 лютого, 2025

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Австралія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії

Австралія оголосила пакет санкцій проти РФ. Ілюстративне фото з Getty ImagesАвстралія оголосила пакет санкцій проти РФ. Ілюстративне фото з Getty Images

Австралія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ.

У повідомленні уряду країни зазначається, що нові санкції включають цільові фінансові заходи та заборону на поїздки для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій.

Нові обмеження спрямовані на окупаційних «посадовців» у східній Україні та Криму, включаючи так званих міністрів, суддів і прокурорів, а також осіб, відповідальних за сексуальне насильство під час конфлікту та примусову депортацію українських дітей.

Санкції також стосуються осіб та організацій, які сприяють поглибленню військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, зокрема залучення північнокорейських військ до бойових дій.

Уряд Австралії наголосив, що поглиблення російсько-північнокорейської військової співпраці є небезпечним розширенням російської війни з серйозними наслідками для безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Санкції також охоплюють оборонний, транспортний та фінансовий сектори Росії, а також тих, хто поширює дезінформацію з метою підриву України та урядів у всьому світі.

Загалом, Австралія ввела понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Крім того, Австралія виділила понад 1,5 мільярда доларів США на допомогу Україні, зокрема понад 1,3 мільярда доларів на військову підтримку, включаючи забезпечення «життєво важливим» обладнанням для бойових дій і навчання українців.

Нагадаємо, що 19 лютого Європейський союз погодив новий пакет санкцій проти Росії. Це 16-й пакет санкції з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Останні новини про: Санкції проти РФ

Найбільші порти Китаю заборонили заходити танкерам тіньового флоту Росії, — Reuters
Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб змусити її припинити війну
Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії

Читайте також:

новини

В Миколаївській ОВА розповіли, як відбудовуватимуть школу у Широкому: головний корпус демонтують, а спортзал — відновлять

Юлія Бойченко
новини

Комісія міськради підтримала мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий маршрут до Матвіївки: в електротрансі розповіли, що більшість пасажирів пільговики

Аліна Квітко
новини

Зеленський готовий піти у відставку, якщо це наблизить мир

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Був в Оленівці, а тепер два роки у Росії». У Миколаєві пройшов мітинг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Санкції проти РФ

Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії
Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб змусити її припинити війну
Найбільші порти Китаю заборонили заходити танкерам тіньового флоту Росії, — Reuters

Комісія міськради підтримала мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві

Уламки дрона пошкодили припортову інфраструктуру та будинок в передмісті Одеси

44 хвилини тому

Лідери Канади, Балтії, Північної Європи та Іспанії прибули до Києва у треті роковини російського вторгнення

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні