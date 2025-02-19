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Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії

Фото: EureporterЄС погодив 16-й пакет санкцій проти Росії. Фото: Eureporter

У середу, 19 лютого, Європейський союз погодив новий пакет санкцій проти Росії. Це 16-й пакет санкції з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

«ЄС щойно погодив новий пакет санкцій проти Росії. 16-й з часу повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому. Офіційно його ухвалять міністри закордонних справ європейських країн у понеділок», — написав Рікард Йозвяк.

Також погодження санкцій прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

«Новини про те, що буде 16-й пакет санкцій проти РФ — це добре. Знаю, що низка наших пропозицій враховані. Потрібно готувати 17-й. Вважаю, що санкції є одним з ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше», — зазначив він. 

За даними Financial Times, 16 пакет санкцій ЄС проти Росії націлений на алюмінієву промисловість і ще більше посилює обмеження на її експорт нафти.

«Санкції спрямовані на 13 банків, 73 так званих танкери тіньового флоту, що використовуються Кремлем для експорту сирої нафти, та «поетапна» заборона на купівлю країнами ЄС певних видів російської алюмінієвої продукції», — пише видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий значно посилити санкції проти Росії, навіть подвоївши їх, щоб змусити Москву припинити війну проти України.

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