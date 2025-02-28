Катував та знущався з жінки на Миколаївщині: підозрюється військовий РФ

Російського військового підозрюють у катуванні та знущанні над жителькою Миколаївщини. Фото: Поліція Миколаївщини

Слідчі ідентифікували та повідомили про підозру російському військовому, який катував та знущався над місцевою жителькою Миколаївської області під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що російський військовий разом із іншими військовослужбовцями РФ під час тимчасової окупації Снігурівської громади ув’язнив 44-річну місцеву мешканку, щоб змусити її надати інформацію про сина — військовослужбовця ЗСУ.

Крім цього, російські військові хотіли дізнатись про місцезнаходження українських військових, учасників АТО/ООС та територіальної оборони.

«До жінки застосовували фізичне і психологічне насильство, принижували її честь і гідність, а також створювали неналежні умови утримання», — йдеться у повідомленні.

Миколаївської обласна прокуратура повідомила про підозру російському військовому у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру двом російським військовим за катування цивільного мешканця колишньої тимчасово окупованої території Миколаївщини.