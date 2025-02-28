  • субота

    1 березня, 2025

  • -4.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • -4.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Катував та знущався з жінки на Миколаївщині: підозрюється військовий РФ

Російського військового підозрюють у катуванні та знущанні над жителькою Миколаївщини. Фото: Поліція МиколаївщиниРосійського військового підозрюють у катуванні та знущанні над жителькою Миколаївщини. Фото: Поліція Миколаївщини

Слідчі ідентифікували та повідомили про підозру російському військовому, який катував та знущався над місцевою жителькою Миколаївської області під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що російський військовий разом із іншими військовослужбовцями РФ під час тимчасової окупації Снігурівської громади ув’язнив 44-річну місцеву мешканку, щоб змусити її надати інформацію про сина — військовослужбовця ЗСУ.

Крім цього, російські військові хотіли дізнатись про місцезнаходження українських військових, учасників АТО/ООС та територіальної оборони. 

«До жінки застосовували фізичне і психологічне насильство, принижували її честь і гідність, а також створювали неналежні умови утримання», — йдеться у повідомленні.

Миколаївської обласна прокуратура повідомила про підозру російському військовому у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру двом російським військовим за катування цивільного мешканця колишньої тимчасово окупованої території Миколаївщини.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

На Миколаївщині у 2024 році відкрили 48 кримінальних проваджень щодо зловживань із землею та бюджетом
Фальшиві довідки по $8 тисяч: у Миколаєві затримали правоохоронця, посадовця ТЦК та керівника медзакладу
На Миколаївщині у 2024 році значно зросла кількість тяжких злочинів, — прокуратура
Реклама

Читайте також:

новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян
новини

У 2025 році на перевезення пасажирів в електротранспорті Миколаєва передбачено майже пів мільярда гривень

Юлія Бойченко

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

На Миколаївщині у 2024 році значно зросла кількість тяжких злочинів, — прокуратура
Фальшиві довідки по $8 тисяч: у Миколаєві затримали правоохоронця, посадовця ТЦК та керівника медзакладу
На Миколаївщині у 2024 році відкрили 48 кримінальних проваджень щодо зловживань із землею та бюджетом

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

У міськраді Миколаєва винайшли новий спосіб ухвалення рішень поза сесією: телефонні консультації

8 годин тому

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві: як новий простір об’єднує молодь

Головне сьогодні