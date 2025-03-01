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Російська ракета пошкодила цивільне судно в порту Одеси

Ілюстративне фото судна Getty imagesІлюстративне фото судна Getty images

Внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі в суботу ввечері пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно, поранено двох співробітників порту.

Про це повідомив  керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено судно під прапором Панами, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє співробітників порту.

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року російські війська атакували Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М». Пошкоджено припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

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