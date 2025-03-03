Атака на Кривий Ріг: пошкоджено промислове підприємство та багатоповерхівки

Наслідки атаки на Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

У неділю, 2 березня, російські війська атакували Кривий Ріг. Пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, 6 багатоповерхівок, авто.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Зазначається, що в місті сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

По Нікопольщині агресор ударив увечері та вранці. Поцілив дронами-камікадзе по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.

Наслідки атаки на Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Увечері та вночі ворог спрямовував на Дніпропетровщину безпілотники. Оборонці неба збили 7 БпЛА.

Нагадаємо, що минулої доби, 2 березня, під російською атакою була одна громада Миколаївської області.