Атака на Кривий Ріг: пошкоджено промислове підприємство та багатоповерхівки
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- Альона Коханчук
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10:00, 03 березня, 2025
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У неділю, 2 березня, російські війська атакували Кривий Ріг. Пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, 6 багатоповерхівок, авто.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Зазначається, що в місті сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.
По Нікопольщині агресор ударив увечері та вранці. Поцілив дронами-камікадзе по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.
Увечері та вночі ворог спрямовував на Дніпропетровщину безпілотники. Оборонці неба збили 7 БпЛА.
Нагадаємо, що минулої доби, 2 березня, під російською атакою була одна громада Миколаївської області.
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