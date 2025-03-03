Ракетний удар по полігону з військовими на Дніпропетровщині: командувач Сухопутних військ підтвердив трагедію

Михайло Драпатий. Фото: Сухопутні військв ЗСУ

Через атаку росіян на полігоні у Черкаському, що у Дніпропетровській області, загинули військові. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий визнав факт масової загибелі українських військових та пообіцяв особисто відстежувати хід розслідування справи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що вдень 2 березня низка воєнних оглядачів повідомили, що напередодні росіяни завдали удару касетною ракетою «Іскандер-М» по полігону в селі Черкаське поблизу Дніпра на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Одним із перших про подію написав волонтер і дронар Сергій Флеш. Удар нібито навів дрон «Орлан» просто під час шикування бійців. За різними даними, могли загинути десятки людей, а сотні отримати поранення.

За словами Михайла Драпатого, розпочато детальне розслідування обставин події, яке проводитиме військова контррозвідка.

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«Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо», — повідомив Михайло Драпатий.

Він наголосив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб «з'ясувати все посекундно». Також він написав, що чекав на перші дані, щоб не бути голослівним.

«Тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами», — зазначив він.

Точну кількість загиблих і поранених Михайло Драпатий не назвав. Він припускає, що правду намагатимуться приховати «в тумані бюрократії».

«Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися», — додав він.

Нагадаємо, що 3 листопада 2023 року у селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили по військових. Тоді повідомлялося, що бійців зібрали на шикуванні для вручення нагород. Внаслідок удару російської ракети загинули 19 військових 128 ОГШБР і ще двоє цивільних. Командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили.