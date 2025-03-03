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Понад 40 народних депутатів отримали підозри від Антикорупційного бюро під час великої війни

Понад 40 народних депутатів отримали підозри під час великої війни. Фото: НАБУПонад 40 народних депутатів отримали підозри під час великої війни. Фото: НАБУ

Впродовж 2016-2024 років Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 68 чинним та колишнім народним депутатам. З них 41 — після початку повномасштабного вторгнення Росії, у 2022-2024 роках.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Зазначається, що найбільше нардепів підозрювали в привласненні, розтраті або заволодіння майном через зловживання службовим становищем, в отриманні хабарів і зловживанні владою, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні.

Однак НАБУ не вказує, скільки справ щодо народних депутатів дійшли до суду й скільки обвинувальних вироків уже ухвалили.

Нагадаємо, народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

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