Масована атака дронами на Одесу: пошкоджена енергетика, є постраждалі

Наслідки атаки російських дронів на Одесу 3 березня, фото: ДСНС

Увечері 3 березня російська армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, а в деяких районах міста почалися перебої з електропостачанням.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заздалегідь попередив про загрозу ударних дронів для Одеського району, закликавши людей перейти в укриття. Незабаром у місті пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, велика кількість російських БПЛА рухалася з боку Чорного моря, атакуючи різні райони Одеси та області. Внаслідок влучань у місті спалахнула пожежа.

Згодом Олег Кіпер повідомив, що удар спричинив значні пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвело до аварійних відключень електроенергії в частині Одеси. Комунальні служби оперативно розпочали роботу із запуску генераторів для забезпечення роботи критично важливих об’єктів, зокрема котелень. Також розгортаються додаткові «Пункти незламності».

Вибухова хвиля та уламки пошкодили два приватні будинки та бізнес-центр. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, внаслідок атаки зупинилися три районні котельні.

«Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення… Інформація про постраждалих уточнюється, працює оперативний штаб та міські комунальні служби», — заявив він.

Наслідки атаки російських дронів на Одесу 3 березня, фото: ДСНС Наслідки атаки російських дронів на Одесу 3 березня, фото: ДСНС

Згодом Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки поранення отримали четверо людей. Троє мешканців приватних будинків зазнали осколкових поранень і переломів. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одна людина, яка перебувала в бізнес-центрі, отримала контузію.

«Критична інфраструктура та теплопостачання міста працюють у штатному режимі, котельні заживлені. Станом на 8:00 енергетикам вдалося повернути електроенергію семи тисячам абонентів. В частині міста тривають аварійні відключення. Енергетики безперервно продовжують роботи з відновлення. Працюють пункти незламності», — написав очільник ОВА зранку 4 березня.

Наслідки атаки російських дронів на Одесу 3 березня, фото: ДСНС Наслідки атаки російських дронів на Одесу 3 березня, фото: ДСНС

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