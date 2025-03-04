Через російську атаку в Одесі пошкодженні понад 90 будинків та квартир
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- Світлана Іванченко
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16:10, 04 березня, 2025
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Унаслідок російської атаки 3 березня в Одесі були пошкоджені понад 90 приватних будинків та квартир.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
За його даними, пошкоджень зазнали 91 приватний будинок та квартири в багатоповерхівці. За матеріальною допомогою на відновлення вікон і дверей звернулись понад 75 одеситів.
У мерії зазначили, що на місці ліквідації наслідків російської атаки у Київському районі міста працює районний оперативний штаб.
Фахівці районної адміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги в межах програми «Незламна Одеса» та надають консультації щодо пакету документів, необхідного для подання заявки на програму єВідновлення.
Нагадаємо, увечері 3 березня російська армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки поранення отримали четверо людей.
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