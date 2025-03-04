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Через російську атаку в Одесі пошкодженні понад 90 будинків та квартир

Наслідки російських атак по Одесі, 3 березня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки російських атак по Одесі, 3 березня 2025 року. Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки 3 березня в Одесі були пошкоджені понад 90 приватних будинків та квартир. 

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його даними, пошкоджень зазнали 91 приватний будинок та квартири в багатоповерхівці. За матеріальною допомогою на відновлення вікон і дверей звернулись понад 75 одеситів.

Комунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада
Комунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада
Комунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада

У мерії зазначили, що на місці ліквідації наслідків російської атаки у Київському районі міста працює районний оперативний штаб.

Фахівці районної адміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги в межах програми «Незламна Одеса» та надають консультації щодо пакету документів, необхідного для подання заявки на програму єВідновлення.

Оперативний штаб в одному з районів Одеси. Фото: Одеська міськрадаОперативний штаб в одному з районів Одеси. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, увечері 3 березня російська армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки поранення отримали четверо людей.

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