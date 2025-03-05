Російські пропагандисти публікують фейкові мапи, на яких Миколаївщина «включена» до РФ

Голова вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У вівторок, 4 березня, російські пропагандисти поширили фейкові «оновлені» мапи РФ, на яких до складу включено сім українських областей, зокрема й Миколаївщина. А в дописах поширюється інформація, що нібито «Харків, Одеса і Миколаїв вже включено до складу Росії».

Як повідомила представниця Інституту масової інформації Наталія Виговська, маніпулятивні матеріали з’явилися в локальних пропагандистських медіа на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Запорізької, Харківської областей, а також у Придністров’ї.

Так, до переліку увійшли Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська області в їхніх адміністративних кордонах.

Зазначається, що на опублікованій мапі можна помітити ручне втручання в маркацію меж країни-агресора. На ній помітне порушення стандартного ділення російських федеральних округів. Так, українські території домальовано в розмиті кордони центрального і південного федеральних округів РФ з порушенням визначених меж, які видні на іншій частині мапи.

За її інформацією, допис-вкид вперше з'явився в закритому пропагандистському телеграм-каналі «Поздняков 3.0» з більш ніж 709 тисячами підписників удень. Зокрема, в ньому йшлося, що «нові мапи Росії почали надходити в кабінети» й на них «Харків, Одеса і Миколаїв вже включено до складу Росії».

«На верхах уже давно все вирішено», — говорилось в повідомленні.

Цей допис супроводжувався мапою, на якій українські області домальовані в межах Росії.

Мапа, яку поширюють російські пропагандисти. Скриншот ІМІ з tgstat.ru

За даними російського каталогу телеграм-каналів і чатів tgstat.ru, за 12 годин після публікації допис отримав 382 тисячі переглядів і 20 тисяч поширень.

Також цей допис із незначними змінами, без посилання на джерела, на власній телеграм-сторінці фактично одразу опублікувало пропагандистське ЗМІ «Запорожский Телеграфъ». Ще через кілька хвилин такий самий допис з'явився на сторінці Вконтакте пропагандистського медіа «Донецька група новин.ДНР».

Кількома годинами пізніше майже такий самий допис, але з уточненням «офіційного підтвердження немає» був опублікований у мережевому виданні окупантів «ZOV Харків». У цей же період він був розміщений у «ZOV Приднєстров’є» з посиланням на телеграм-канал «Приднєстровєц».

Крім того, п’ятисекундне відео з цією ж мапою з'явилося на ютуб-каналі «Рєаліст 2.0», який був зареєстрований 15 лютого 2025 року і наразі має 55 підписників. Також допис був розміщений у соцмережі Х у користувача з ніком Пан Пачковский і наприкінці дня мав понад 30 тисяч переглядів. Фотографія мапи, розміщеної в дописі, була взята з телеграм-каналу «Ростов Головний» майже з 211 тисячами підписників.

Зазначається, що подібні картинки можна створити за допомогою шаблонів мап на численних сайтах.

Раніше повідомлялось, що російські телеграм-канали поширюють інформацію про «новий смертельний метапневмовірус», який начебто загрожує українцям, особливо військовим, через «їхній слабкий імунітет та сирість в окопах».