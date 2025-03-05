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Лікаря з Одеси затримали за вимагання хабаря у військовозобовʼязаних

Затримання лікаря, якого підозрюють у корупції. Одеська обласна прокуратураВ Одесі підозрюють чоловіка у вимаганні хабаря у військовозобовʼязаних. Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги №3, якого підозрюють в отриманні хабарів від військовозобов'язаних.

Про це повідомляє  Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства підозрюваний мав знайомих серед посадовців міських лікарень, тому вирішив пропонувати чоловікам призовного віку за 600 доларів уникнути мобілізації.

Зазначається, що лікар обіцяв вплинути на посадовців медзакладів, щоб вони оформили його «клієнтам» документи про стаціонарне лікування без фактичної госпіталізації. Завдяки цим довідкам чоловіків визнали б непридатними та направили на МСЕК для присвоєння відповідної групи інвалідності.

Підозрюваного затримали після того, як він отримав гроші та видав медичні документи. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство та встановлюють усіх причетних до схеми заробітку на військовозобов'язаних.

Нагадаємо, в Одесі підозрюють лікарку приватної клініки, яка пропонувала військовому за 4,5 тисячі доларів отримати звільнення від служби, однак чоловік мав право на демобілізацію без її послуг.

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