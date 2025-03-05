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На Вознесенщині чоловіка підозрюють у вбивстві односельця сокирою

У Миколаївській області підозрюється 37-річний чоловік за вбивство односельця. Ілюстраційне фото: НацполіціяУ Миколаївській області підозрюється 37-річний чоловік за вбивство односельця. Ілюстраційне фото: Нацполіція

У Миколаївській області затримали 37-річного чоловіка за підозрою у вбивстві односельця сокирою. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 5 березня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Мостівської громади сталось вбивство. Заявник повідомив, що до нього прийшов односелець та розповів, що вбив свого знайомого.

За даними поліції, ввечері 4 березня підозрюваний та потерпілий вживали спиртні напої. Пізніше між ними стався конфлікт, під час якого 37-річний чоловік вдарив іншого сокирою по голові та наніс численні удари по спині, від чого чоловік помер. Після скоєного він виніс тіло знайомого до приміщення сараю та прикрив шифером.

Також зазначається, що вдома у підозрюваного поліцейські вилучили сокиру та інші речові докази, які направили на експертизу.

Слідчі затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві трирічного сина співмешканки. За даними поліції, він побив хлопчика через те, що той плакав.

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