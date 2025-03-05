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Рада адвокатів Миколаївщини звернулась до правоохоронців щодо затримання Толпекіна

Знімки з відео, надані Андрієм Толпекіним. Формат зображення змінений з використанням ШІЗнімки з відео, надані Андрієм Толпекіним. Формат зображення змінений з використанням ШІ

Рада адвокатів Миколаївської області звернулась до правоохоронних органів з прохання надати пояснення щодо затримання їхнього колеги Андрія Толпекіна.

Відповідні документи знаходяться в розпорядженні «МикВісті».

Лист Ради адвокатів до керівництва Патрульної поліції області. Аналогічний лист скеровано до обласної прокуратури.Лист Ради адвокатів до керівництва Патрульної поліції області. Аналогічний лист скеровано до обласної прокуратури.
Лист Ради адвокатів до керівництва Патрульної поліції області. Аналогічний лист скеровано до обласної прокуратури.Лист Ради адвокатів до керівництва Патрульної поліції області. Аналогічний лист скеровано до обласної прокуратури.

У листах наголошується, що згідно із законом будь-яке затримання адвоката чи застосування до нього запобіжного заходу вимагає негайного повідомлення Ради адвокатів регіону. Однак такі повідомлення від правоохоронців не надходили.

«Звертаю увагу, що Закон не розмежовує затримання адвоката на таке, що здійснюється в порядку норм КПК України або норм КУпАП. Тобто, в будь-якому разі при будь-якому затриманні адвоката службові особи органів Національної поліції зобов’язані повідомити про це затримання відповідну раду адвокатів регіону. Станом на 3 березня 2025 року, тобто, майже через два тижні після такого затримання, ніяких повідомлень про затримання адвоката до РАМО не надходило», — йдеться у документів. 

Рада адвокатів закликала керівництво управління Патрульної поліції Миколаївщини надати офіційні пояснення щодо обставин і підстав затримання Толпекіна.  А керівництво обласної прокуратури — проконтролювати хід досудового розслідування. 

У зверненні Ради адвокатів зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень патрульними.

Нагадаємо, адвокат Андрій Толпекін заявив, що на нього напали патрульні. Спочатку його зупинили з підозрою на сп’яніння, а коли медогляд це не підтвердив відвезли до ТЦК. Пізніше в поліції повідомили, що розпочали службове розслідування для перевірки дій патрульних.

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