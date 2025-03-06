У Снігурівці вибухотехніки поліції знищили протитанкові міни

Вибухотехніки поліції у Снігурівці знищили протитанкові міни. Фото: Нацполіція

У Снігурівці Миколаївської області фахівці енергопостачального підприємства виявили вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області.

Зазначається, що поліцейські слідчо-оперативної групи огородили місце знахідки та викликали вибухотехніків. Фахівці вибухотехнічної служби виявили чотири ворожі протитанкові міни та знищили їх методом контрольованого підриву.

Вибухотехніки поліції у Снігурівці знищили протитанкові міни. Фото: Нацполіція Вибухотехніки поліції у Снігурівці знищили протитанкові міни. Фото: Нацполіція

У поліції, нагадали, як діяти, якщо виявили вибухівку:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї;

повідомте про знахідку на спецлінії 101 або 102;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».