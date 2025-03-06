На Херсонщині районного депутата засудили до 8 років тюрми за колабораціонізм

Фото депутата, якого засудили до 8 років тюрми. Ілюстрація: Херсонська облпрокуратура

Депутата Каховської районної ради, що на Херсонщині визнали винним у колабораціонізмі та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в обласній прокуратурі, під час тимчасової окупації чоловік добровільно обійняв посаду «начальника отдела организации, регулирования рыболовства Департамента рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области».

Зазначається, що він виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Суд також позбавив засудженого права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування державних та комунальних підприємствах, установах та організація, що надають публічні послуги строком на 15 років.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка добровільно працювала на РФ під час окупації регіону.