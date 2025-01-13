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Співпрацювала з РФ: жителька Херсонщини підозрюється у колабораціонізмі

Жительку Херсонщини обвинувачують у колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратураЖительку Херсонщини обвинувачують у колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка добровільно працювала на РФ під час окупації регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство стверджує, що у 2023 році підозрювана працювала «начальницею відділу культури» в адміністрації Скадовська.

«Вона займалася організацією діяльності у сфері культури, добором персоналу для закладів культури, проведенням пропагандистських заходів, брала активну участь у них та впроваджувала російські культурні програми», — йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила жительці регіону про підозру в колабораційній діяльності, що передбачає частина 5 статті  111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині перед судом постане жителька села Благодатне, яка під час російської окупації добровільно очолила управління окупаційної адміністрації. Їй інкримінують колабораціонізм.

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