Співпрацювала з РФ: жителька Херсонщини підозрюється у колабораціонізмі
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- Даріна Мельничук
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21:20, 13 січня, 2025
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Правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка добровільно працювала на РФ під час окупації регіону.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Слідство стверджує, що у 2023 році підозрювана працювала «начальницею відділу культури» в адміністрації Скадовська.
«Вона займалася організацією діяльності у сфері культури, добором персоналу для закладів культури, проведенням пропагандистських заходів, брала активну участь у них та впроваджувала російські культурні програми», — йдеться у повідомленні.
Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила жительці регіону про підозру в колабораційній діяльності, що передбачає частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Херсонщині перед судом постане жителька села Благодатне, яка під час російської окупації добровільно очолила управління окупаційної адміністрації. Їй інкримінують колабораціонізм.
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