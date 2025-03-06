В Одесі затримали підозрюваного у підпалі мікроавтобуса

Затримано підозрюваного у підпалі авто в Одесі, фото: Нацполіція

В Одесі затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, подія сталася наприкінці лютого в Київському районі міста.

За даними слідства, чоловік отримав замовлення через месенджер на підпал військового транспорту, але обрав цивільний мікроавтобус Citroen Jumper, який стояв у дворі багатоповерхівки. Вогонь перекинувся на сусідню автівку Chery Tiggo, яка належить місцевій жительці.

Зазначається, що мікроавтобус вигорів майже повністю, а легковик отримав пошкодження кузова.

Постраждалі після підпалу авто в Одесі, фото: Нацполіція Авто, яке підпалили в Одесі, фото: Нацполіція

За версією слідства, чоловік мав отримати гроші, проте після підпалу замовник не заплатив.

Правоохоронці затримали його та вилучили його телефон, одяг і речі, які можуть бути доказами у справі.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 757 000 гривень. Йому загрожує до 10 років ув’язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, що також судитимуть 35-річного жителя Одеської області, який разом зі спільниками підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних сил України у Миколаєві.