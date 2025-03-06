В Одесі затримали підозрюваного у підпалі мікроавтобуса
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- Марія Хаміцевич
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15:07, 06 березня, 2025
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В Одесі затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля.
Як повідомили у Нацполіції Одеської області, подія сталася наприкінці лютого в Київському районі міста.
За даними слідства, чоловік отримав замовлення через месенджер на підпал військового транспорту, але обрав цивільний мікроавтобус Citroen Jumper, який стояв у дворі багатоповерхівки. Вогонь перекинувся на сусідню автівку Chery Tiggo, яка належить місцевій жительці.
Зазначається, що мікроавтобус вигорів майже повністю, а легковик отримав пошкодження кузова.
За версією слідства, чоловік мав отримати гроші, проте після підпалу замовник не заплатив.
Правоохоронці затримали його та вилучили його телефон, одяг і речі, які можуть бути доказами у справі.
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 757 000 гривень. Йому загрожує до 10 років ув’язнення. Слідство триває.
Нагадаємо, що також судитимуть 35-річного жителя Одеської області, який разом зі спільниками підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних сил України у Миколаєві.
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