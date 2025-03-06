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США планує позбавити українських біженців тимчасового правового статусу, — ЗМІ

США може позбавити українських біженців тимчасового правового статусу. Ілюстраційне фото: reutersСША можуть позбавити українських біженців тимчасового правового статусу. Ілюстраційне фото: reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисячі українських біженців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації Дональда Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням.

Як зазначає видання, відповідне рішення можуть затвердити вже у квітні цього року.

Відповідне рішення є частиною ширших зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США у межах тимчасових гуманітарних програм, започаткованих за адміністрації президента Джо Байдена.

Однак речниця міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі її відомству не відомо про такі плани. Білий дім і посольство України не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, загроза тривалої війни в Україні без військової підтримки з боку США змушує політиків Європейського Союзу замислитися над появою нової хвилі величезної кількості біженців.

Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

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