У ЄС готуються до нової хвилі українських біженців — Politico

Українські біженці. Фото: Ганнібал Ганшке/EFE

Загроза тривалої війни в Україні без військової підтримки з боку США змушує політиків Європейського Союзу замислитися над появою нової хвилі величезної кількості біженців.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на представників європейських урядів, сказані у середу, 5 березня, на зустрічі в Брюсселі.

«Якщо Путін ще більше ескалує цю війну і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до більшого руху біженців ... нам потрібен обов'язковий розподіл біженців з України по всьому ЄС, відповідно до справедливого механізму», — заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Водночас Ненсі Фезер зазначила, що наразі не очікується нового масового напливу біженців, і це лише «сценарій», який потребує обговорення.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що використає свій візит до Брюсселя для офіційного інформування Європейської комісії про намір нового уряду Австрії припинити практику возз'єднання сімей. Він підкреслив, що Австрія «вже зробила свій внесок» і хоче зосередитися на інтеграції тих, хто вже перебуває в країні.

Як зазначається, в абсолютних цифрах найбільшу кількість біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія, причому близько 1 мільйона людей отримали тимчасовий захист у ФРН та Польщі. Але якщо порівнювати з чисельністю місцевого населення, то країни Балтії, Словаччина та Ірландія також були «ключовими пунктами призначення».

Станом на грудень 2024 року понад 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах, рятуючись від російського повномасштабного вторгнення в Україну. Статус тимчасового захисту — це положення ЄС, яке вперше було застосовано до українських біженців. Воно означає, що вони мають право працювати, жити та навчатися в приймаючій країні.

Станом на січень 2025 року 21% українців готові залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.