  • четвер

    6 березня, 2025

  • 10.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 6 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У ЄС готуються до нової хвилі українських біженців — Politico

Українські біженці. Фото: Ганнібал Ганшке/EFEУкраїнські біженці. Фото: Ганнібал Ганшке/EFE

Загроза тривалої війни в Україні без військової підтримки з боку США змушує політиків Європейського Союзу замислитися над появою нової хвилі величезної кількості біженців.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на представників європейських урядів, сказані у середу, 5 березня, на зустрічі в Брюсселі.

«Якщо Путін ще більше ескалує цю війну і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до більшого руху біженців ... нам потрібен обов'язковий розподіл біженців з України по всьому ЄС, відповідно до справедливого механізму», — заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Водночас Ненсі Фезер зазначила, що наразі не очікується нового масового напливу біженців, і це лише «сценарій», який потребує обговорення.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що використає свій візит до Брюсселя для офіційного інформування Європейської комісії про намір нового уряду Австрії припинити практику возз'єднання сімей. Він підкреслив, що Австрія «вже зробила свій внесок» і хоче зосередитися на інтеграції тих, хто вже перебуває в країні.

Як зазначається, в абсолютних цифрах найбільшу кількість біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія, причому близько 1 мільйона людей отримали тимчасовий захист у ФРН та Польщі. Але якщо порівнювати з чисельністю місцевого населення, то країни Балтії, Словаччина та Ірландія також були «ключовими пунктами призначення».

Станом на грудень 2024 року понад 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах, рятуючись від російського повномасштабного вторгнення в Україну. Статус тимчасового захисту — це положення ЄС, яке вперше було застосовано до українських біженців. Воно означає, що вони мають право працювати, жити та навчатися в приймаючій країні.

Станом на січень 2025 року 21% українців готові  залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.

Останні новини про: ЄС

Глава Євроради запросив президента Зеленського на спецсаміт лідерів ЄС
ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги для України на €20 млрд
ЄС представила план переозброєння Європи і підтримки України на €800 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

Місяць з великими контрастами: Синоптики розповіли, яким буде березень у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Миколаївська облрада ще в грудні збиралась перевірити Антонівський інтернат, але комісія з Києва доїхала туди раніше

Катерина Середа
новини

Мешканці Миколаївщини мають майже 300 тисяч боргів у Єдиному реєстрі боржників

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві створили робочу групу, яка розроблятиме план енергетичної стійкості міста

Юлія Бойченко
новини

Гранатуров: Облздоров’я виправить зауваження Омбудсмана, а винних по ситуації в лікарні, де «зв’язували» дітей, притягнуть до відповідальності

Катерина Середа

Останні новини про: ЄС

ЄС представила план переозброєння Європи і підтримки України на €800 млрд
ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги для України на €20 млрд
Глава Євроради запросив президента Зеленського на спецсаміт лідерів ЄС

Атака дронів на Одещину: є поранені, постраждали будинки та енергооб’єкт, десятки тисяч людей залишились без світла

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

На Миколаївщині прогнозують теплу погоду: вдень температура підніметься до +18