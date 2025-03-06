У Первомайську чоловіка підозрюють у поширенні пропаганди щодо приєднання південно-східних регіонів до РФ

Чоловік з Первомайська поширював антиукраїнську пропаганду в «Однокласниках», фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Первомайську місцевого жителя підозрюють у поширенні пропагандистських матеріалів, що закликають до приєднання південно-східних регіонів України до Росії.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, чоловік поширював пропаганду у забороненій соціальній мережі «Однокласники», де закликав до від'єднання південно-східних регіонів України та їх приєднання до Росії.

«У матеріалах містилися заклики до активної протидії насильницького характеру чинній українській владі, які спрямовані на від'єднання південно-східних регіонів (Харківщини, Одещини, Херсонщини, Миколаївщини) від України і перехід до складу РФ на прикладі Донеччини», — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, чоловік через соціальні мережі підтримував агресію Росії та звинувачував євреїв у воєнних злочинах.

«Він інформаційно підтримував загарбницькі наміри Росії шляхом перекладання відповідальності за їх воєнні злочини на представників єврейської національної групи, тобто матеріали спрямовані на розпалювання національної ворожнечі між українцями та євреями», — додали в прокуратурі.

Під час обшуку у чоловіка вилучили ноутбук, йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Чоловіку загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, депутата Каховської районної ради, що на Херсонщині визнали винним у колабораціонізмі та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в обласній прокуратурі, під час тимчасової окупації чоловік добровільно обійняв посаду «начальника отдела организации, регулирования рыболовства Департамента рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области».