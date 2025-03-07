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Пошкоджені виробничі для видобутку газу, — «Нафтогаз» про наслідки обстрілів РФ

Видобуток газу. Фото: УкртрансгазВидобуток газу. Фото: Укртрансгаз

Вночі російські війська атакували обʼєкти газової інфраструктури. Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

Як повідомили у «Нафтогазі», Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти.

Керівник «Нафтогазу» Роман Чумак розповів, що пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

«Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група «Нафтогаз» вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом», — зазначив Роман Чумак.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що у ніч проти 7 березня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл енергетичної та газової інфраструктури в різних регіонах України. Про наслідки атак повідомили у Полтавській, Одеській, Тернопільскій, Харківській, Чернігівській областях.

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