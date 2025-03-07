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Росія атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України, — Галущенко

Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, ілюстративне фото: reutersРосія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, ілюстративне фото: reuters

У ніч на 7 березня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл, націлений на енергетичну та газову інфраструктуру України. Внаслідок атаки постраждали об'єкти електропостачання та газопостачання в різних регіонах країни.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що удари спрямовані на знищення енергетичних потужностей.

За його словами, там, де це можливо, аварійні служби та енергетики вже працюють над усуненням наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації постачання електроенергії та газу.

Зазначимо, що на Одещині росіяни пошкодили газопровід. Крім цього, без світла залишилися понад 2,5 тисячі місцевих жителів.

Нагадаємо, що у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста. Він має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Також слід зазначити, що на початку 2025 року Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

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