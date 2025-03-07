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Без права на заставу: у Миколаєві суд заарештував чоловіка, підозрюваного в державній зраді

Суддя приймає рішення. Фото: GettyСуддя приймає рішення. Фото: Getty

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді.

Як повідомили у пресслужбі суду, з грудня 2024 року підозрюваний передавав адміністратору проросійського Telegram-каналу інформацію про переміщення та дислокацію українських військ, що дозволяло б їх ідентифікувати на місцевості. Зазначається, чоловік знав, що цей канал використовується для збору даних, які можуть бути використані у підривній діяльності проти України.

Під час судового засідання чоловік визнав факт передачі інформації та просив суд пом’якшити запобіжний захід, аргументуючи це тим, що має двох неповнолітніх дітей на утриманні.

Однак суддя Іван Дірко постановив залишити чоловіка під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що у Первомайську місцевого жителя підозрюють у поширенні пропагандистських матеріалів, що закликають до приєднання південно-східних регіонів України до Росії.

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