В Одесі затримали групу людей, які підпалювали залізничні об'єкти за завданням російських спецслужб

Поліція та СБУ викрили групу одеситів, які скоїли серію підпалів релейних шаф на залізниці, фото: Національна поліція

Поліція та СБУ викрили групу одеситів, які за завданням російських спецслужб підпалювали залізничні об'єкти в Одесі та області.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що до групи входили двоє одеситів 39 та 35 років, а також 29-річна мешканка Березівського району.

«Фігуранти за обіцянку грошової винагороди виконували замовлення ворожих спецслужб. Встановлено, що найстаршому за віком раніше судимому містянину в одному з месенджерів надійшла пропозиція за грошову винагороду здійснювати підпали різних об’єктів, які озвучуватиме замовник. Чоловік підшукав собі спільників серед кола знайомих і спільно з ними виконував завдання так званого куратора», – повідомляє поліція.

Реклама

За інформацією поліції, за січень та початок лютого одесити підпалили три релейні шафи на залізничних коліях в Одесі та області.

«Протягом січня й на початку лютого зловмисники підпалили три релейні шафи на лініях залізничного сполучення в обласному центрі та прилеглому районі і готувалися вивести з ладу потяг. Фігуранти затримані у процесуальному порядку. Слідчими УСБУ в Одеській області їм повідомлено про підозру в диверсії та закінченому замаху на диверсію, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила схему вербування українців російськими спецслужбами. Цільовою аудиторією ФСБ є підлітки віком від 15 до 19 років.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, вербувальники контактують з дітьми через інтернет, даючи їм завдання, за які підлітки отримують невеликі суми грошей. Згодом агенти налагоджують більш довірливий контакт.