В Одесі затримали групу людей, які підпалювали залізничні об'єкти за завданням російських спецслужб
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- Анна Гакман
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18:52, 07 березня, 2025
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Поліція та СБУ викрили групу одеситів, які за завданням російських спецслужб підпалювали залізничні об'єкти в Одесі та області.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що до групи входили двоє одеситів 39 та 35 років, а також 29-річна мешканка Березівського району.
«Фігуранти за обіцянку грошової винагороди виконували замовлення ворожих спецслужб. Встановлено, що найстаршому за віком раніше судимому містянину в одному з месенджерів надійшла пропозиція за грошову винагороду здійснювати підпали різних об’єктів, які озвучуватиме замовник. Чоловік підшукав собі спільників серед кола знайомих і спільно з ними виконував завдання так званого куратора», – повідомляє поліція.
За інформацією поліції, за січень та початок лютого одесити підпалили три релейні шафи на залізничних коліях в Одесі та області.
«Протягом січня й на початку лютого зловмисники підпалили три релейні шафи на лініях залізничного сполучення в обласному центрі та прилеглому районі і готувалися вивести з ладу потяг. Фігуранти затримані у процесуальному порядку. Слідчими УСБУ в Одеській області їм повідомлено про підозру в диверсії та закінченому замаху на диверсію, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила схему вербування українців російськими спецслужбами. Цільовою аудиторією ФСБ є підлітки віком від 15 до 19 років.
Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, вербувальники контактують з дітьми через інтернет, даючи їм завдання, за які підлітки отримують невеликі суми грошей. Згодом агенти налагоджують більш довірливий контакт.
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