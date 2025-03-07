  • пʼятниця

    7 березня, 2025

  • 10.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі затримали групу людей, які підпалювали залізничні об'єкти за завданням російських спецслужб

поліція та сбу викрили групу зловмисників, які скоїли серію підпалів релейних шаф на залізниці, фото: Національна поліціяПоліція та СБУ викрили групу одеситів, які скоїли серію підпалів релейних шаф на залізниці, фото: Національна поліція

Поліція та СБУ викрили групу одеситів, які за завданням російських спецслужб підпалювали залізничні об'єкти в Одесі та області.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. 

Зазначається, що до групи входили двоє одеситів 39 та 35 років, а також 29-річна мешканка Березівського району.

«Фігуранти за обіцянку грошової винагороди виконували замовлення ворожих спецслужб. Встановлено, що найстаршому за віком раніше судимому містянину в одному з месенджерів надійшла пропозиція за грошову винагороду здійснювати підпали різних об’єктів, які озвучуватиме замовник. Чоловік підшукав собі спільників серед кола знайомих і спільно з ними виконував завдання так званого куратора», – повідомляє поліція. 

За інформацією поліції, за січень та початок лютого одесити підпалили три релейні шафи на залізничних коліях в Одесі та області. 

«Протягом січня й на початку лютого зловмисники підпалили три релейні шафи на лініях залізничного сполучення в обласному центрі та прилеглому районі і готувалися вивести з ладу потяг. Фігуранти затримані у процесуальному порядку. Слідчими УСБУ в Одеській області їм повідомлено про підозру в диверсії та закінченому замаху на диверсію, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила схему вербування українців російськими спецслужбами. Цільовою аудиторією ФСБ є підлітки віком від 15 до 19 років.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, вербувальники контактують з дітьми через інтернет, даючи їм завдання, за які підлітки отримують невеликі суми грошей. Згодом агенти налагоджують більш довірливий контакт.

Останні новини про: Одеса

В Одесі затримали підозрюваного у підпалі мікроавтобуса
В Одеській мерії повідомили про старт оновлення інклюзивного пляжу, на це виділили більше ₴19 млн
В Одесі затримали головного архітектора міста: його підозрюють у хабарництві
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві оновлюють оголошення зупинок у електротранспорті: нові назви звучать голосом музиканта Алексєєва

Аліна Квітко
новини

Мін’юст хоче конфіскувати боксити Дерипаски на ₴2 млрд з Миколаївського глиноземного заводу

Катерина Середа
новини

Безпечні школи: ще два ліцеї на Миколаївщині візьмуть участь у програмі Міносвіти

Аліна Квітко
новини

Розірвала одну повістку у кабінеті командира, а другу відмовилась підписувати: у військовій частині заявили, що повідомили Ладигу про виклик до суду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Кісельова виступила проти голосувань у zoom: Чому посадовці працюють в будівлі, а депутати онлайн?

Катерина Середа

Останні новини про: Одеса

В Одесі затримали головного архітектора міста: його підозрюють у хабарництві
В Одеській мерії повідомили про старт оновлення інклюзивного пляжу, на це виділили більше ₴19 млн
В Одесі затримали підозрюваного у підпалі мікроавтобуса

В Україні запровадили надбавку до зарплати за знання англійської мови

В Одесі затримали головного архітектора міста: його підозрюють у хабарництві

55 хвилин тому

Трамп заявив, що довіряє Путіну та вважає, що з Росією у США «все дуже добре»

Головне сьогодні