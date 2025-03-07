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«ФСБ вербує підлітків через інтернет. Бережіть своїх дітей», — Кім про нову схему російських спецслужб

Служба безпеки України викрила схему вербування українців російськими спецслужбами. Цільовою аудиторією ФСБ є підлітки віком від 15 до 19 років.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вербувальники контактують з дітьми через інтернет, даючи їм завдання, за які підлітки отримують невеликі суми грошей. Згодом агенти налагоджують більш довірливий контакт.

— В рамках розслідування Служба безпеки України вийшла на схему, як працюють ФСБ та російські спецслужби, щоб вербувати наших людей. Що мене насторожило, що я вам хочу розповісти. Їх цільова аудиторія це діти 15-19 років. Вони в інтернеті дають завдання включити геолокацію, зняти відео і за це потроху платять гроші. Через час стають друзями, допомагають з батьками, випитують інформацію, — сказав Віталій Кім.

Він закликав батьків бути пильними та контролювати онлайн-спілкування своїх дітей.

— Прошу вас приділити додаткову увагу своїм дітям. Щодо нових знайомих чи нового телефону, незрозумілих грошей. Чи знімають якісь відео, чого раніше не робили. Бережіть своїх дітей, ви маєте знати з ким вони спілкуються та що роблять, — наголосив він.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Ними виявились четверо підлітків з Полтвської області від 14 до 17 років. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

14 лютого біля одного з кафе Миколаєва пролунав вибух. Унаслідок інциденту жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка.

19 лютого Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту підозрюваних без права на внесення застави.

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