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Росіяни вдарили по підприємству на Харківщині: троє загиблих

У ніч проти 8 березня російські війська обстріляли цивільне підприємство в Богодухові, що у Харківській області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл відбувся о 2-й ночі. Унаслідок атаки загинули три людини, усі вони — цивільні чоловіки. Ще 7 людей поранені.

За даними Харківської ОВА, минулої доби, 7 березня, російські війська атакували Харків ракетою «Іскандер», через що пошкоджень зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Також російські війська атакували Куп'янськ.

Також ворог атакував село Кіндрашівка, через що руйнувань зазнав приватний будинок.

Нагадаємо, впродовж 7 березня російські війська сім разів атакували дронами типу FPV та ще один обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.

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