Трагедія в Одесі: двоє підлітків загинули від удару струмом на даху вагона
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- Світлана Іванченко
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14:02, 10 березня, 2025
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В Одесі на вулиці Отамана Головатого двоє підлітків загинули від ураження струмом після того, як піднялися на дах вантажного вагона.
За попередніми даними Нацполіції в Одеській області, хлопців вдарило струмом на нерухомому потязі, інцидент стався 9 березня. Зазначається, що на місці трагедії працювали слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.
Як повідомили в ДСНС, один підліток загинув одразу, інший — в лікарні.
Поліція вкотре закликає підлітків утримуватися від небезпечних розваг і нагадує, що підйом на вагони, відкриття електрощитів або трансформаторних підстанцій може бути смертельним. Ураження струмом можливе навіть на відстані.
Також правоохоронці звертаються до батьків із проханням контролювати дозвілля дітей і постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.
Нагадаємо, що у січні цього року у Подільському районі Одеської області хлопець заліз на вагон вантажного потяга та отримав удар струмом. Підліток помер по дорозі до лікарні.
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