Трагедія в Одесі: двоє підлітків загинули від удару струмом на даху вагона

Правоохоронці, медики та рятувальники на місці інциденту в Одесі. Фото: ДСНС

В Одесі на вулиці Отамана Головатого двоє підлітків загинули від ураження струмом після того, як піднялися на дах вантажного вагона.

За попередніми даними Нацполіції в Одеській області, хлопців вдарило струмом на нерухомому потязі, інцидент стався 9 березня. Зазначається, що на місці трагедії працювали слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.

Як повідомили в ДСНС, один підліток загинув одразу, інший — в лікарні.

Поліція вкотре закликає підлітків утримуватися від небезпечних розваг і нагадує, що підйом на вагони, відкриття електрощитів або трансформаторних підстанцій може бути смертельним. Ураження струмом можливе навіть на відстані.

Також правоохоронці звертаються до батьків із проханням контролювати дозвілля дітей і постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.

Правоохоронці, медики та рятувальники на місці інциденту в Одесі. Фото: ДСНС Правоохоронці, медики та рятувальники на місці інциденту в Одесі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у січні цього року у Подільському районі Одеської області хлопець заліз на вагон вантажного потяга та отримав удар струмом. Підліток помер по дорозі до лікарні.