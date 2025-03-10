У Миколаєві поки призупинили подачу тепла, але завершувати опалювальний сезон ще не планують

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Попри потепління, у Миколаєві опалювальний сезон поки що триватиме.

Як повідомляють у «Миколаївоблтеплоенерго», у зв’язку з підвищенням температури повітря та з метою економії коштів, у денний час тепло для побутових споживачів поступово призупиняють.

Водночас синоптики прогнозують можливе похолодання у другій половині березня, тому остаточне завершення опалювального сезону поки не розглядається.

Нагадаємо, у Херсоні опалювальний сезон для споживачів централізованого опалення та об’єктів соціально-культурної сфери завершиться 12 березня. Водночас для власників житла з індивідуальним опаленням він триватиме до 30 квітня.