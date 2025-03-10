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У Херсоні опалювальний сезон завершиться 12 березня

Стела при в'їзді у Херсон. Ілюстративне фото: Суспільне. ХерсонСтела при в'їзді у Херсон. Ілюстративне фото: Суспільне. Херсон

У Херсоні опалювальний сезон для споживачів централізованого опалення та об’єктів соціально-культурної сфери завершиться 12 березня. Водночас для власників житла з індивідуальним опаленням він триватиме до 30 квітня.

Як повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, він підписав відповідне розпорядження у зв'язку із потеплінням. 

«12 березня завершується опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери, а також споживачів теплової енергії від централізованого опалення, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Це зумовлено температурними нормами. Для мешканців будинків і квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період завершиться 30 квітня поточного року», — йдеться у повідомленні.

Також, за словами Мрочка, до 15 квітня підприємства теплопостачання мають підготувати та подати на погодження до Херсонської МВА плани заходів для підготовки до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років, враховуючи досвід поточного опалювального сезону.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку із потеплінням ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» призупинятиме подачу теплоносія в будинки містян в денний час.

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